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Крым

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Публикации за 31.12.16

МЧС Крыма: электроснабжение полуострова полностью восстановлено

МЧС Крыма: электроснабжение полуострова полностью восстановлено

Главное управление МЧС России по Республике Крым со ссылкой на Минтопэнерго Крыма сообщает о полном восстановлении электроснабжения городов и посёлков, пострадавших из-за непогоды.

«По данным Минтопэнерго Крыма, в 23:50 30 декабря электроснабжение городов и районов Крыма восстановлено», – сообщается на сайте ведомства.

Как сообщал , в ночь на тридцатое декабря сильный снегопад оставил без света часть полуострова. Северо-восточный ветер, порывы которого достигали 30 м/с, оборвал электропровода сразу в пяти районах Крыма. Так без света оставались Ленинский,Симферопольский, Черноморский, Кировский и Сакский районы. В последнем без электроэнергии находились 14 населенных пунктов, 7 из которых – частично.

Вместе с тем, жители Симферопольского района к обеду 30 декабря заявляли о полной энергетической блокаде.

«Света в нашем районе нет со вчерашнего вечера: это села Партизанское, Кизиловое, Каштановое и Константиновка. Сегодня с утра еще и связь пропала. В прошлом году мы уже встречали Новый год при свечах, в этом повторить такое не хочется, но если поломку сегодня не устранят, то навряд ли кто-то займется этой проблемой до понедельника», – пожаловалась жительница одного из сел Марина Кузнецова.

Диспетчер горячей линии «Крымэнерго» агентству «Новый День» информацию подтвердила: «В Симферопольском районе отключено много сел, там авария на высоковольтной линии. Бригада работает, когда будет ликвидирована авария неизвестно, никто не может прогнозировать аварийную ситуацию».

Симферополь, Глеб Сиверов

Симферополь. Другие новости 30.12.16

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