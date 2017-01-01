Новый год в Крыму начинается в тумане, объявлено штормовое предупреждение

Публикации за 01.01.17

Новый год в Крыму начался с ухудшения погодных условий: объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», 1 и 2 января на полуострове ожидаются изморозь, туман и гололед. Керченская паромная переправа может остановиться из-за тумана.

Температура воздуха будет медленно расти, однако к концу следующей недели столбик термометра вновь преодолеет нулевую отметку и может опуститься до минус 5-6 градусов Цельсия.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 31.12.16

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