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Публикации за 02.01.17

Сюрприз: керчан оставили в праздники без воды

Сюрприз: керчан оставили в праздники без воды

Жители нескольких многоквартирных домов в Керчи в праздники остались без воды.

Как передает РИА «Новый День», воду в домах квартала, ограниченного улицами Буденного, Блюхера, Ворошилова и Индустриальным шоссе отключили еще 31 декабря и включают на несколько часов в день.

«31 декабря вода в квартирах появилась в 21:00 (причём, аварийка приезжала два раза в одно и то же место). В 5 часов утра 1 января воду отключили до 19:00. В 22:00 водоснабжение опять прекратилось. Сегодня, 2 января, почти 11:00, вода из крана даже не капает...», – цитирует горожан «Керчь.ФМ».

В Горводоканале проблемы с водой объясняют аварией на водоводе: стоит залатать труду в одном месте, как рвется в другом. Воду обещали дать к вечеру 2 января, если не будет новых порывов.

Керчь, Варвара Бурлакова

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