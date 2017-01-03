Муж ушел в горы, жена направила по следу МЧС

Публикации за 03.01.17

Жительница Алушты попросила спасателей разыскать ее мужа.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, сообщение о пропаже мужчины поступило вчера вечером: около 17 часов он ушел гулять с собакой в сторону Краснорайского озера и заблудился. Через 2 часа крымчанин позвонил жене и сказал, что сбился с тропы и в темноте не может ее найти. Женщина вызвала спасателей, те решили прочесать лес в предполагаемом районе поиска. Однако около 9 часов вечера потерявшийся сам вышел на связь и сообщил, что сумел добраться до дома.

В МЧС отмечают, что второй день нового года вообще выдался очень напряженным: только на Ангарском перевале помощь спасателей понадобилась 6 туристам, получившим различные травмы.

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 03.01.17

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