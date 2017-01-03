В Крыму резко похолодает

Публикации за 03.01.17

В Крыму прогнозируется похолодание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем в различных частях полуострова столбики термометров поднялись до отметок +3 – +9 градусов Цельсия. Однако уже вечером ожидается резкое понижение температуры – до -2. Ночью до -6

По данным синоптиков, в ближайшие 2 дня погода в Крыму будет неустойчивой. Возможны мокрый снег, туманы, гололед. А 5 января на полуостров придет южный циклон: снег будет перемежаться с дождем, ветер усилится до 20 метров в секунду, температура воздуха поднимется на 2- 4 градуса.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.01.17

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