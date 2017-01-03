Украина собирается выпускать американские винтовки

Публикации за 03.01.17

«Укроборонсервис» заключил контракт с американской компанией Aeroscraft на производство стрелкового оружия по стандартам НАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пилотным проектом станет автоматическая винтовка M16 модели WAC47.

Заместитель главы корпорации «Укроборонпром» Владимир Коробов отметил, что переход на международные стандарты НАТО является частью стратегии реформирования и развития украинского ОПК.

Напомним, американская автоматическая винтовка калибра 5,56 мм разработана и принята на вооружение в 60-х годах прошлого века. До настоящего времени остается основным вооружением американской пехоты. Это одна из наиболее распространённых моделей стрелкового оружия в мире – выпущено более 8 миллионов экземпляров. Эксплуатируется в 80 странах мира. Украина использует в основном винтовки СВД, разработанные еще в СССР, собственные СГМ, швейцарские APR и американские Barrett.

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 03.01.17

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