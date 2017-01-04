Соцсети отвлеклись от праздников и обнаружили, что власти Симферополя забыли почистить город (ФОТО)

Публикации за 04.01.17

Пока власти Симферополя встречают Новый год, а коммунальщики находятся в отпуске, симферопольцы публикуют в соцсетях заваленные бытовыми отходами пространства вокруг мусорных площадок и брошенные на тротуарах елки, нераспроданные на муниципальных елочных базарах.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в районе кинотеатра Космос горожанам приходится пробираться через остатки елочного базара, который, кстати, проводился муниципальным унитарным предприятием «Метроград».

«Завезли от жадности вагон ёлок, 60% котоpых не пpодали, будьте добpы и пpибpать всё за собой. Встали и ушли. Жаль, что не наказывают за такое», «Скоты какие-то. Бросили сосны там где и продавали. Почему 31 декабря не отдать людям по 50 рублей?!», «Проще выбросить, чем продать людям по приемлемой цене. Помните как апельсины выбрасывали в море во время «великой депрессии»?», – комментируют фото симферопольцы.

Жалуются люди и на отсутствие вывоза мусора

«Коммунальщики хватит отдыхать, пора на работу!», – взывают к властям жители города, уставшие пробираться сквозь мусорные кучи.

Как уже сообщал «Новый День», глава республики Сергей Аксенов не стал отправлять в отставку руководителя администрации Симферополя накануне новогодних каникул и перенес вопрос на 2017 год.

Фото пользователя Леонида Карпова

Фото пользователя Леонида Карпова

Фото пользователя Леонида Болдырева

Фото пользователя Валерия Сорокина

Симферополь, Глеб Сиверов

Симферополь. Другие новости 04.01.17

В Крым к Рождеству подтягиваются рецидивисты и мошенники из Украины. / Киев продолжит провоцировать Москву ракетными стрельбами над Крымом. И не только ракетными. / Украина собирается выпускать американские винтовки. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»