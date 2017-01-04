Отремонтировали: главный коммунальщик Симферополя призвал водителей беречься на дорогах / Снег держится лучше асфальта

Публикации за 04.01.17

В Симферополе второй месяц продолжается зима. Об этом сегодня заявили в администрации города, объявив очередное экстренное предупреждение и анонсировав авральные меры.

При этом чиновники сообщили о новом виде осадков, пагубно влияющем на свежеотремонтированные дороги: «В минувшем месяце на территории города Симферополя выпало четыре арктических циклона (так в тексте – ред. НД), которые в свою очередь сопровождались резкими скачками температуры. В результате природных явлений, большая влажность и скачки температуры разрушили дорожное полотно на дорогах крымской столицы», – говорится в официальном заявлении мэрии.

А начальник департамента городского хозяйства Андрей Дёмин выступил в несвойственной для себя роли представителя МЧС, предупредив водителей об опасности: «Уважаемые автолюбители, будьте внимательны на дороге и соблюдайте скоростной режим. В настоящее время предпринимаются все необходимые меры по устранению последствий непогоды».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», городские власти в лице Дёмина пообещали с сегодняшнего дня ударить по непогоде и бездорожью срочным ямочным ремонтом, а в начале следующей недели взяться за дело по-серьёзному.

«Начальник департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Андрей Дёмин сообщил, что в настоящее время ведётся работа по засыпке ям отсевом, а после Рождественских праздников будет возобновлена работа завода по производству асфальта, что позволит привести уровень дорожного полотна в нормативное состояние», – успокаивают на сайте администрации.

Напомним, симферопольский градоначальник Геннадий Бахарев в итоговом отчете за 2016 год указал, что капитальному ремонту подверглись 6 столичных улиц, продолжаются работы по ремонту еще 9.

Погодные условия помешали закончить капитальный ремонт ул.Севастопольской (с уширением проезжей части в одну полосу от ул. Данилова до А/С «Западная»), ремонт транспортной развязки в 2-х уровнях на пересечении ул. Куйбышева и объездной дороги.

Тем не менее, в рамках содержания улично-дорожной сети выполнены работы по устранению аварийно-опасных участков на проезжей части 57 улиц, отремонтировано внутриквартальных и внутридворовых проездов по 34 адресам.

Как уже сообщал «Новый День», согласно данным Росавтодора, проанализировавшего все дорожные работы, проводимые в текущем году муниципалитетами, практически везде обнаружены нарушения: не в полном объеме оформлена исполнительная документация, не обеспечена безопасность дорожного движения во время производства работ, качество дорожного покрытия не соответствует установленным стандартам.

Сами симферопольцы постоянно обращали внимание властей на некачественную работу дорожников. В частности жители улицы Данилова жаловались на то, что дорожное полотно то кладут, то срывают. В районе улицы Куйбышева из-за отсутствия дорожных знаков, предупреждающих об укладке асфальта, автомобили заезжают в зону ремонтных работ, а на участке между Абдалом и строительным супермаркетом горожане застукали дорожников за укладкой асфальта в снегопад.

В рейтинге, составленном ОНФ по результатам проверки качества дорог в 117 городах России, Симферополь занял 52 место, а Севастополь – 95.

Правда, рейтинг был опубликован до прохождения над Симферополем четырёх «небывалых» арктических циклонов.

Напомним, во время очередного сильного снегопада в середине декабря в Симферополе синоптики не обнаружили в происходящем ничего особенно страшного: «Прошел сильный снег, но никакого стихийного бедствия не произошло. В Симферополе норма осадков очень большая – 40 миллиметров в месяц. У нас только 16 миллиметров, так что все хорошо».

Симферополь, Глеб Сиверов

Симферополь. Другие новости 04.01.17

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